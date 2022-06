Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christophe Galtier arrive à Paris

Publié le 22 juin 2022 à 21h15 par Arthur Montagne mis à jour le 22 juin 2022 à 21h20

Comme attendu ces dernières heures, Christophe Galtier va bien s'engager avec le PSG. Les deux parties sont tombées d'accord pour un contrat de deux ans plus une saison en option. Par conséquent, l'actuel entraîneur de l'OGC Nice va bel et bien succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG.

L'avenir de Mauricio Pochettino ne fait plus de doute au PSG puisque l'Argentin va être démis de ses fonctions dans les prochaines heures. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, son successeur ne sera pas Zinedine Zidane puisque le grand favori se nomme Christophe Galtier. Dans les colonnes du Parisien , Nasser Al-Khelaïfi a même confirmé les discussions avec l'OGC Nice. « On a une shortlist de coachs, on discute avec Nice, ce n’est pas un secret. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts », confiait le président du PSG. Et la tendance se confirme.

🚨«On a choisi une autre option que Zidane» Nasser Al-Khelaïfi confirme les infos @le10sport :▶️Zidane ne sera pas l'entraîneur du #PSG ▶️Les discussions avec Nice avancent pour Galtier🗣️ Toutes ses déclarations sont à retrouver ici 🔽📝https://t.co/y3wXAma0tr — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) June 21, 2022

Galtier d'accord avec le PSG