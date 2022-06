Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : L’OGC Nice s’attaque à une pépite brésilienne !

Publié le 22 juin 2022 à 8h45 par Alexis Bernard

Selon nos informations exclusives, l’OGC Nice prospecte du côté du championnat brésilien et s’intéresse de près à un milieu de terrain de 21 ans. Il s’agit de Vinicius Zanocelo, qui porte les couleurs de Santos et qui pourrait prochainement débarquer en Europe. Les Aiglons sont sur le coup, pour ce mercato estival.

Bien occupé à gérer son changement d’entraîneur, l’OGC Nice ne lâche pas pour autant le mercato qui doit permettre au nouveau coach de procéder à quelques changements dans son effectif. Comme indiqué par le10sport.com , l’heureux élu devrait être Lucien Favre, dont le retour est dans les tuyaux et prend un peu plus d’ampleur chaque jour. Notamment depuis que le PSG et Nice se rapprochent d’un accord final pour le départ de Christophe Galtier. Sur le chemin du retour, le Suisse pourrait profiter des moyens financiers d’Ineos pour recruter du sang-neuf. Avec une petite touche brésilienne ?

Vinicius Zanocelo, la pépite de Santos

Selon nos sources, l’OGC Nice est positionné sur un milieu de terrain brésilien de 21 ans. Son nom : Vinicius Zanocelo. Sous les couleurs de Santos, ce profil très technique fait parler ses qualités de récupérateur et d’organisateur de jeu. En Ligue 1, il se rapproche quelque peu de Thiago Mendes, le milieu de terrain de l'OL. Un talent qui pourrait faire des merveilles dans le système de jeu prôné par Lucien Favre, qui aime les joueurs de ballon. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les Niçois n’en sont qu’au premier stade. L’intérêt est là mais pas encore d’action concrète auprès de Santos, qui est à l’écoute des offres en provenance de l’Europe.

Vinicius Zanocelo, um talento especial. pic.twitter.com/sW33xui4KW — Higor Santos (@HigorSantos_10) October 27, 2021