Transferts - PSG : Jorge Mendes a pris ses dispositions pour la première recrue de l’ère Campos

Publié le 22 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Omniprésent dans les dossiers de Luis Campos en ce début de mercato estival, Jorge Mendes gère notamment les intérêts de Vitinha, milieu de terrain du FC Porto pour lequel le PSG est prêt à payer 40M€, mais pas en un seul versement. Ce qui bloquerait la fin de cette opération, mais Jorge Mendes aurait rassuré Porto sur les intentions de Campos et du PSG.

Luis Campos est depuis le vendredi 10 juin, officiellement le conseiller football du PSG. Le dirigeant portugais qui a considérablement façonné les effectifs de l’AS Monaco et du LOSC ces dernières années a la lourde tâche d’opérer les ajustements nécessaires au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain afin de mener le club de la capitale sur le toit de l’Europe. Pour l’heure, accompagné officieusement d’Antero Henrique qui superviserait la venue de Christophe Galtier sous demande de Luis Campos et qui gérerait certaines ventes cruciales pour cet été, le conseiller football du PSG a déjà bougé ses pions pour plusieurs dossiers estivaux relativement chauds comme Vitinha pour qui le transfert à 40M€ est bouclé comme le10sport.com vous l’a affirmé le 18 juin dernier. Pour ce qui est de Renato Sanches, le10sport.com vous a révélé en parallèle que le PSG chassait bel et bien l’international portugais du LOSC.

Mendes a donné sa parole à Porto pour le paiement de la clause de Vitinha