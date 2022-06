Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Galtier confirme pour son arrivée à Paris

Publié le 21 juin 2022 à 8h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 21 juin 2022 à 8h36

Comme prévu, Christophe Galtier va bel et bien venir succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG la saison prochaine. L’entourage de l’entraîneur de l’OGC Nice a confirmé l’existence d’un accord entre les deux clubs, et il ne reste plus qu’à régler le départ de Mauricio Pochettino pour boucler le dossier.

À peine nommé à la direction sportive du PSG à la place de Leonardo, Luis Campos a déjà du pain sur la planche ! Le nouveau conseiller sportif du club de la capitale, en plus du recrutement des futurs joueurs (Vitinha, Renato Sanches, Milan Skriniar…) et des nombreuses ventes à boucler pour alléger les finances (Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Thilo Kehrer…), doit aussi et surtout régler le cas du futur entraîneur. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 10 juin dernier, Zinedine Zidane a repoussé le Qatar dont il était pourtant la priorité absolue, et c’est donc Christophe Galtier qui s’apprête à récupérer le banc du PSG. Une tendance qui se confirme plus que jamais.

L'entourage de Galtier confirme un accord Nice-PSG

Ces derniers jours, il était question d’une indemnité de 10M€ réclamée par l’OGC Nice pour accepter de laisser filer Christophe Galtier au PSG cet été alors qu'il a débarqué il y a seulement un an et que son contrat court jusqu'en juin 2024. Et finalement, des proches de l’entraîneur azuréen ont confirmé lundi soir à France Info qu’un accord avait bien été trouvé entre les deux clubs pour acter le départ de l’ancien technicien de l’ASSE et du LOSC vers le Parc des Princes. Plus rien ne semble désormais s’opposer au départ de Galtier vers le PSG, et France Info précise d’ailleurs au passage que les négociations entre les deux clubs avaient démarré en fin de semaine dernière avant qu’un accord ne soit donc trouvé lundi soir.

Un mercato qui s’accélère au PSG

Et Christophe Galtier n’est pas le seul dossier parfaitement engagé par Luis Campos pour le mercato du PSG. En effet, le transfert de Vitinha en provenance du FC Porto serait déjà réglé en coulisses, pour 40M€, et d’autres opérations comme Renato Sanches (LOSC), Milan Skriniar (Inter Milan) ainsi que Gianluca Scamacca (Sassuolo) semblent déjà bien parties pour être conclues dans les jours ou les semaines à venir. Galtier disposera donc d’un effectif XXL à son arrivée au PSG.