Mercato - PSG : Nouvelle offre de Luis Campos pour un transfert à 65M€

Publié le 21 juin 2022 à 8h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Bien déterminé à boucler au plus vite le transfert de Milan Skriniar qui semble être sa grande priorité du mercato estival pour le PSG, Luis Campos revient à l’attaque auprès de l’Inter Milan avec une nouvelle offre à hauteur de 65M€, bonus compris, pour le défenseur slovaque.

Lundi, au micro de La Rai, l’administrateur délégué de l’Inter Milan Giuseppe Marotta ouvrait la porte au PSG pour un transfert de Milan Skriniar (27 ans) : « À mon avis, c'est un marché où il est plus difficile de remplacer un attaquant qu'un défenseur. C'est dans ce domaine que nous serons obligés d'agir. Nous étudions des alternatives viables au cas où quelqu'un partirait », indiquait Marotta au moment d’évoquer l’avenir très incertain de son défenseur central slovaque, annoncé avec insistance dans le viseur de Luis Campos au PSG. Et ce dossier repart de plus belle en coulisses.

#Skriniar, il #Psg arriva a 65 bonus in più o in meno. Strada abbastanza tracciata. Poi l’#Inter passerà dalla 🇸🇰 al 🇧🇷 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 20, 2022

Le PSG revient à la charge pour Skriniar

Selon les révélations des journalistes italiens Alfredo Pedulla et Fabrizio Romano, le PSG est revenu à la charge auprès de l’Inter Milan avec une nouvelle offre de 65M€, bonus compris, pour boucler au plus vite le transfert de Milan Skriniar. Reste à savoir si l’Inter Milan, qui a jusqu’ici repoussé les propositions formulées par Luis Campos, sera disposé à laisser partir son roc défensif vers le PSG.