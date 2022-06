 Mercato - PSG : Le rideau tombe sur les intentions du PSG pour le transfert de Vinicius Jr

Foot - Mercato - PSG

Certes, le PSG aurait formulé un intérêt concret pour Vinicius Jr et un éventuel transfert du Brésilien qui est lié au Real Madrid pour les deux prochaines saisons. Cependant, le Paris Saint-Germain se serait manifesté qu’à la fin de l’année civile 2022 avec certes une belle offre, mais pas récemment.

À une autre échelle que Karim Benzema, Vinicius Jr a tout de même lui aussi été un grand artisan du franc succès du Real Madrid cette saison. Sur le toit de l’Espagne et de l’Europe avec le club merengue cette saison, l’international brésilien de 21 ans dispose d’un contrat qui prendra fin à l’été 2024. Une situation contractuelle qui semble-t-il, aurait interpellé le PSG. Si bien que la presse ait fait part d’une récente volonté du Paris Saint-Germain de recruter Vinicius Jr. Cependant, Vinicius a officialisé son désir de prolonger son contrat au Real Madrid qui devrait rapidement devenir réalité. « Je vais continuer dans le meilleur club de monde, cela ne fait que commencer. J'ai beaucoup, de choses à conquérir ». Voici le message lâché par l'attaquant du Real Madrid à SportTV . D’ailleurs, la voile se lève sur les réelles intentions du PSG pour le transfert de Vinicius Jr.

Funny how the Vinicius PSG stuff coming out now as if conversation recent. Actual approach was in late 2021 and then months ago and for 2024 as free agent. Offer was huge, but talks with his people were not in recent times.