Mercato - OL : Après Lacazette, Aulas est idéalement placé pour boucler un autre gros retour

Publié le 21 juin 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Samuel Umtiti pourrait-il retrouver Alexandre Lacazette à l’OL et potentiellement Corentin Tolisso également en pourparlers avec son ancien club pour un éventuel retour ? C’est en effet la tendance dessinée par la presse espagnole qui affirme que le champion du monde tricolore aurait accepté de définitivement tourner la page FC Barcelone. Néanmoins, des doutes subsisteraient à l’OL concernant la condition physique d’Umtiti lorsque l’OGC Nice poserait une condition claire pour jeter son dévolu sur le défenseur du Barça.

« Merci de l'accueil et l'amour porté ces derniers mois. Mon retour c'est devenu évident ces dernières semaines. Même sans Europe, le projet est important. Je me sentais utile dans le vestiaire et sur le terrain. C'était la meilleure décision à prendre ». Le 9 juin dernier, Alexandre Lacazette était présent en conférence de presse dans la foulée de l’annonce de son grand retour cinq ans après son départ de l’OL. L’occasion pour lui de remercier toutes les personnes ayant été concernées par cette opération qui pourrait n’être que le début des grands retours d’anciens lyonnais escomptés par le président Jean-Michel Aulas et l’ensemble de la direction du club rhodanien. Depuis, le dossier Corentin Tolisso, libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich, fait couler beaucoup d’encre dans la presse. D’ailleurs, Foot Mercato affirmait ces derniers jours que Tolisso s’était rendu à Lyon pour discuter de la possibilité d’un éventuel retour au sein du club lyonnais. Quid de Samuel Umtiti ? Sous contrat jusqu’en juin 2026 au FC Barcelone, bail qu’il a signé en janvier dernier, en baissant considérablement son salaire, le champion du monde tricolore serait enfin prêt à claquer la porte du FC Barcelone qui s’est efforcé à le vendre lors des dernières sessions de transfert.

Le Barça est tiraillé entre une rupture conventionnelle et un prêt

Mundo Deportivo a confirmé la tendance. Dans la journée de dimanche, le quotidien catalan a fait savoir que Samuel Umtiti aimerait relancer sa carrière et chercherait un point de chute pour rebondir. Des discussions avec Jean-Michel Aulas, président emblématique de l’OL, auraient déjà été initiées. L’occasion pour SPORT , autre média catalan, d’en rajouter une couche sur le feuilleton Umtiti et un éventuel retour à l’Olympique Lyonnais. Le défenseur titulaire déchu du FC Barcelone prévoirait de faciliter son départ sachant qu’un avenir radieux n’est plus d’actualité en Catalogne pour sa personne en cherchant sa prochaine destination. Ses représentants attendraient la décision finale du FC Barcelone pour ce qui est des modalités de son départ : soit une rupture conventionnelle de son contrat qui forcerait le Barça à lui verser une indemnité certaine au vu de la longueur du bail ou un prêt dans lequel le club culé aurait à charge une partie de son salaire.

#FCB 🔵🔴💥 Umtiti-Barça: entre la rescisión y la cesión🇫🇷 Su destino apunta al mercado francés y al Barça le gustaría que fuese definitivo https://t.co/0lvjYO66nv — Diario SPORT (@sport) June 21, 2022

Samuel Umtiti est prêt à passer à autre chose, l’OL doute, Nice pose une condition