Transferts - OM : Le mercato de Longoria est à l'arrêt, Sampaoli perd patience

Publié le 21 juin 2022 à 20h00 par Dan Marciano

Ces derniers jours, de nombreux profils ont été annoncés dans le viseur de Pablo Longoria, mais l'OM n'a encore enregistré aucune recrue. Une situation qui inquièterait Jorge Sampaoli. Mais au sein de la direction marseillaise, on reste plutôt tranquille. Le club attend le feu vert de la DNCG avant de véritablement lancer son recrutement estival.

L'an dernier, à pareille date, l'OM avait mis la main sur Gerson et était tout proche d'un accord avec Arsenal pour le prêt de Mattéo Guendouzi. Mais cette année, le recrutement de Pablo Longoria est un peu plus laborieux. Comme annoncé par le 10Sport.com, le président marseillais avait coché les nom de Mohamed-Ali Cho et d'Axel Witsel, mais aucun ne s'engagera avec l'OM. Alors qu'il n'hésite pas à mettre la pression sur ses responsables, Jorge Sampaoli s'interrogerait sur la suite des opérations.

Sampaoli s'inquiète, pas Longoria