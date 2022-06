Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Lucien Favre à Nice, ça se précise…

Publié le 20 juin 2022 à 21h45 par Alexis Bernard

L’OGC discute activement avec le PSG pour le départ de Christophe Galtier, l’actuel entraîneur des Aiglons. Si le dossier devrait se boucler rapidement, les dirigeants niçois planchent déjà sur le prochain coach, en la personne de Lucien Favre, qui a piloté le club entre 2016 et 2018.

Ça bouge du côté de l’OGC Nice. Pour l’heure, la priorité des priorités, c’est de boucler le départ de Christophe Galtier. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 10 juin – confirmé par la suite par l’ensemble de nos confrères ( L’Equipe, Foot Mercato, RMC et Le Parisien ), le technicien français est en première ligne pour prendre la suite de Mauricio Pochettino au PSG. Les derniers détails se finalisent entre les deux clubs, puisque Galtier a encore une année de contrat dans le Sud. Et Nice doit d’abord et avant tout boucler ce dossier pour pouvoir envisager la suite. Un avenir qui porte le nom de Lucien Favre.

Favre en pole position

Comme l’indique Foot Mercato , Lucien Favre est effectivement appelé à revenir du côté de l’OGC Nice. Mais selon nos informations, il n’y a absolument rien de fait. Tant que Christophe Galtier est encore l’entraîneur de Nice, les Aiglons ne peuvent et ne veulent rien faire. Pour autant, nous sommes en mesure de confirmer que Lucien Favre discute concrètement d’un possible retour avec le président, Jean-Pierre Rivère, et le directeur du club, Julien Fournier. Des échanges qui laissent entrevoir le retour du Suisse sur la Cote d’Azur. Pour l’heure, aucune proposition officielle ne lui a été faite. Elle interviendra une fois que le dossier Galtier sera finalisé.