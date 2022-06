Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour le transfert de Galtier

Publié le 20 juin 2022 à 18h15 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane ne sera pas le remplaçant de Mauricio Pochettino cet été. Ainsi, le grand favori pour s'assoir sur le banc du PSG à l'intersaison est Christophe Galtier. Et selon la presse italienne, Luis Campos devrait finaliser l'arrivée de l'actuel coach de l'OGC Nice dans les prochaines heures.

Décrié depuis de longues semaines à Paris, Mauricio Pochettino ne devrait plus être l'entraineur du PSG à la reprise. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve d'installer Zinedine Zidane en lieu et place de l'Argentin sur le banc parisien. Toutefois, selon nos informations du 10 juin, le technicien français ne va pas accepter de prendre la succession de Mauricio Pochettino à l'intersaison. Ainsi, le PSG a décidé de se rabattre sur Christophe Galtier, qui est aujourd'hui le grand favori pour devenir le nouvel entraineur du club. Et à en croire la presse italienne, son arrivée au Camp des Loges serait imminente.

📢 🇫🇷 Per Lucien Favre all'#OGCNice e per Christophe Galtier al #PSG le intese sono ai dettagli, dovrebbe essere per entrambi solo questione di ore prima della fumata bianca ⏳ @TuttoMercatoWeb — Marco Conterio (@marcoconterio) June 20, 2022

Christophe Galtier transféré au PSG dans les prochaines heures ?