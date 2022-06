Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino... Les dessous de l'arrivée de Galtier dévoilés

Publié le 20 juin 2022 à 10h30 par Dan Marciano

Comme annoncé par le10Sport.com il y a maintenant plusieurs jours, Christophe Galtier devrait prendre la succession de Mauricio Pochettino au PSG. Mais avant d'acter l'arrivée du technicien français, le club parisien avait sondé plusieurs profils comme Massimiliano Allegri, Marcelo Gallardo ou encore Zinédine Zidane.

Le PSG a remporté un nouveau titre de champion de France, le dixième de son histoire. Mais ce trophée n'a pas permis à Mauricio Pochettino de sauver sa peau. Sur la sellette depuis plusieurs mois, notamment depuis la défaite de son équipe en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, le technicien argentin devrait quitter le PSG dans les prochaines heures. Selon les dernières informations de L'Equipe , les négociations sont toujours en cours entre les deux parties, qui n’arriveraient pas à trouver un terrain d'entente sur les indemnités de départ. Malgré ce contretemps, le divorce semble acté. Plus d'un an après son départ, Pochettino va laisser sa place à un nouveau technicien.

Galtier, une question de temps

Ce lundi, Marca confirme que le PSG n'a pas encore communiqué sa décision à Mauricio Pochettino en raison de la longueur des discussions. Ce n'est qu'après l'envoi de la lettre que le club pourra officialiser l'arrivée de son successeur. Comme annoncé par le10Sport.com depuis le 10 juin, Christophe Galtier devrait être le prochain coach de l'équipe parisienne. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, les dirigeants parisiens auraient versé la somme de 10M€ à l'OGC Nice pour s'attacher les services du technicien. Ancien entraîneur de l'ASSE, Galtier a toujours été le choix numéro un de Luis Campos, nouveau conseiller sportif au sein du PSG, mais pas des dirigeants qataris.

Mercato - PSG : Luis Campos prêt à sortir le grand jeu pour Christophe Galtier ? https://t.co/juTR9FVxI7 pic.twitter.com/ARygJFdGN9 — le10sport (@le10sport) June 19, 2022

Zidane, Allegri, Conte et Gallardo ont été contactés