Mercato - OM : Coup de tonnerre dans ce dossier brûlant en attaque ?

Publié le 20 juin 2022 à 11h45 par Hugo Ferreira

Le mercato estival devrait être rythmé du côté de l’OM. Pablo Longoria souhaite offrir à Jorge Sampaoli un effectif capable de livrer de belles performances en Ligue des champions, et cible de nombreux joueurs. Luis Muriel est l’un d’entre eux. Cependant, l’international colombien ne serait pas du tout la priorité des Phocéens.

Après une bonne saison ponctuée par une qualifications directe en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille veut se renforcer en conséquence. Dans le secteur offensif notamment, si Jorge Sampaoli peut déjà compter sur Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu et Bamba Dieng, Pablo Longoria souhaite mettre un nouveau buteur à disposition du tacticien argentin. Les Phocéens auraient déjà plusieurs idées, et le nom de Luis Muriel a été évoqué à plusieurs reprises. Lié à l’Atalanta jusqu’en juin 2023, le Colombien pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure loin de la Serie A, où il a pratiquement passé l’entièreté de sa carrière. Cependant, d’autres profils sont également étudiés, et seraient privilégiés par la direction de l’OM.

Mercato - OM : Pablo Longoria a une nouvelle idée en tête pour sa défense https://t.co/skxo4v5pxU pic.twitter.com/yNbm16a3pR — le10sport (@le10sport) June 20, 2022

Muriel n’est pas une option pour l’OM

Un temps pisté par l’Olympique de Marseille, Luis Muriel ne serait finalement pas la priorité offensive des dirigeants phocéens pour ce mercato estival. En effet, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’international colombien ne serait pas une option, puisque Javier Ribalta et Pablo Longoria ciblent d’autres joueurs. Pour rappel, l’OM s’intéresse également à Joaquin Correa (Inter) et Dries Mertens (Napoli).