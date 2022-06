Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Encore un échec sur le mercato pour Pablo Longoria ?

Publié le 20 juin 2022 à 3h00 par Thibault Morlain

Au contraire de l’été dernier, Pablo Longoria semble être un peu plus en difficulté lors de ce marché des transferts. Si le président de l’OM se démène pour trouver des nouveaux joueurs pour Jorge Sampaoli, cela n’est pas simple étant donné notamment l’état des finances du club de Frank McCourt. D’ailleurs, les échecs commencent à s’accumuler pour les Phocéens.

La saison prochaine, l’OM disputera la Ligue des Champions. De quoi donc changer la donne pour ce mercato estival. En effet, sur la Canebière, on espère se renforcer en conséquence. Jorge Sampaoli attend d’ailleurs des renforts, la balle est désormais dans le camp de Pablo Longoria pour lui offrir ces recrues. Mais étant donné les finances de l’OM, la tâche de l’Espagnol est complexe. Et certains dossiers sont déjà à oublier. Cela vaut pour Mohamed-Ali Cho. Bien que Longoria avait un accord avec Angers, l’attaquant s’est finalement engagé avec la Real Sociedad.

Mercato - OM : Après l'échec Witsel, Sampaoli et Longoria ont un gros désaccord https://t.co/yZp0V9Cr5V pic.twitter.com/DKTIqNdxkS — le10sport (@le10sport) June 19, 2022

Après Cho, Witsel !