Transferts - OM : Les dessous de l’échec Axel Witsel sont dévoilés

Publié le 18 juin 2022 à 20h30 par Thibault Morlain

Suite au départ de Boubacar Kamara, parti libre et qui s’est engagé avec Aston Villa, l’OM s’est mis en quête d’un nouveau milieu de terrain défensif. Cela a notamment amené Pablo Longoria à travailler sur le dossier Axel Witsel. Le Belge arrive au terme de son contrat avec le Borussia Dortmund. Et si cela semblait être bien engagé pour voir Witsel débarquer à l’OM, il va finalement s’engager avec l’Atlético de Madrid.

A la recherche du successeur de Boubacar Kamara à l’OM, Pablo Longoria avait flairé la bonne affaire avec Axel Witsel. Expérimenté, le Belge était d’ailleurs disponible gratuitement, arrivant au terme de son contrat avec le Borussia Dortmund. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, cela faisait ainsi plus de deux semaines que le président de l’OM négociait pour l’arrivée de Witsel au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Le joueur des Diables Rouges avait d’ailleurs reconnu des contacts avec les Phocéens. Mais ils n’étaient toutefois pas seuls sur le coup. Toujours selon nos informations, il y avait également l’Atlético de Madrid. Et Diego Simeone a fini par prendre le dessus sur l’OM. Selon la RTBF , Axel Witsel va finalement s’engager prochainement avec les Colchoneros et ainsi filer sous le nez des deuxièmes de la dernière saison de Ligue 1.

