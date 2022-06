Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Pourquoi recruter Axel Witsel est risqué

Publié le 18 juin 2022 à 15h00 par Thibault Morlain

A la recherche du successeur de Boubacar Kamara, l’OM pourrait tenir l’heureux élu. En effet, de plus en plus, Axel Witsel semble se rapprocher d’une arrivée sur la Canebière. Alors que le Belge arrive au terme de son contrat au Borussia Dortmund, il sera donc disponible pour 0€. Une belle opération financière. Il n’empêche qu’en recruter Witsel, Pablo Longoria pourrait prendre certains risques. Explications.

Un joueur semble actuellement se rapprocher de l’OM : Axel Witsel. Comme le10sport.com vous l’a révélé, cela fait maintenant plus de deux semaines que Pablo Longoria négocie pour l’arrivée de l’international belge dont le contrat avec le Borussia Dortmund arrive à son terme. D’ailleurs, concernant l’OM, Witsel a lâché : « L’OM ? Il y a des contacts, mais je ne peux pas en dire plus ». Arrivé, l’arrivée du milieu de terrain de 33 ans se précise plus que jamais. Pablo Longoria pourrait donc tenir le successeur de Boubacar Kamara, mais attention à la déconvenue.

Dans quel état physique est Witsel ?

Tout d’abord, avec Axel Witsel, l’une des questions sera de savoir dans quel état physique il sera s’il vient à l’OM. A 33 ans, le Belge commence de plus en plus à ressentir le poids des années. Arrivera-t-il alors à enchainer sur la Canebière où les matchs seront nombreux avec la Ligue des Champions et que le jeu de Jorge Sampaoli demande beaucoup d’efforts ? De même, il faudra aussi faire attention aux blessures. Début 2021, Axel Witsel avait manqué 5 mois de compétition suite à une rupture du tendon d’Achille.

Un nouveau Strootman pour l’OM ?

Avec Witsel, l’OM pourrait également prendre un risque économique. Si le Belge sera gratuit étant libre, il faudra toutefois lui offrir un gros salaire. Selon les dernières informations de Footmercato , cela serait de l’ordre de 4M€ par saison. Une grosse somme qui fait forcément craindre le pire et la répétition d’un cas à la Kevin Strootman. Pour faire venir le Néerlandais, l’OM lui avait également promis un énorme salaire et au final, l’ancien de l’AS Rome n’aura jamais convaincu sur le terrain, minant alors les finances du club avec ses émoluments XXL.

L’objectif de la Coupe du Monde