Mercato - OM : Lirola, Caleta-Car… Quel doit être le premier joueur à quitter l’OM cet été ?

Publié le 20 juin 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que l’OM a retrouvé la Ligue des champions pour la prochaine édition grâce à ses performances en Ligue 1 cette saison, des départs devraient être opérés au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli afin de le redessiner à l’image du coach et de son président Pablo Longoria. D’après vous, quelle doit être la vente prioritaire pour le président de l’OM ? C’est notre sondage du jour !

Après une deuxième partie de saison relativement réussie en 2020/2021, Pol Lirola qui avait seulement été prêté a définitivement été acheté par l’OM après qu’un accord ait été convenu avec la Fiorentina. Le résultat ? Lirola n’a pas été à la hauteur de ses espérances cette saison et le latéral droit espagnol a dû se contenter de seulement quelques minutes de temps à autre. De quoi pousser l’OM à songer à trouver se séparer de Lirola dans le cadre du mercato estival, mais le défenseur n’est pas l’unique joueur à potentiellement pouvoir prendre la porte cet été. Duje Caleta-Car, à une année de l’expiration de son contrat à l’OM, pourrait lui aussi être transféré, une prolongation n’étant plus à l’ordre du jour et le président Pablo Longoria refusant d’à nouveau témoigner du départ d’un joueur libre de tout contrat. Sur le marché anglais, Duje Caleta-Car aurait même d’ailleurs toujours la cote, au même titre qu’un certain Bamba Dieng qui a semblé proche de quitter le club pour rejoindre la Premier League lors du mercato hivernal, West Ham ayant formulé un intérêt.

Dieng, Lirola, Caleta-Car, qui doit partir en premier ?