Transferts - PSG : Un bras fer à 40M€ entre Paris et l’OM pour le mercato ?

L’été s’annonce chaud pour Seko Fofana. Contractuellement lié au RC Lens, Fofana disposerait de portes de sortie du côté du PSG et de l’OM, pour ne citer qu’eux. Des clubs anglais seraient également venus aux renseignements. Consciente de la cote de son joueur, la direction du RC Lens aurait fixé le prix de son éventuel transfert.

Avant la clôture du mercato estival le 1er septembre, Luis Campos compte considérablement apporter des ajustements au sein de l’effectif du PSG qui devrait être entraîné par Christophe Galtier la saison prochaine. Pour ce faire, le conseiller football du PSG a déjà bouclé la venue de Vitinha comme le10sport.com vous l’a révélé le 18 juin dernier par le biais d’une indemnité de transfert s’élevant à 40M€ formulée au FC Porto. Toujours d’après les informations du 10sport.com, le dirigeant portugais compte en faire de même en bouclant le transfert de Renato Sanches. Libero a même fait savoir qu’une offre de 20M€ serait sur le point d’être transmise au LOSC pour parvenir à recruter l’international portugais. Néanmoins, et ce bien que l’entrejeu du PSG soit bien fourni et le sera encore plus avec Vitinha et Sanches, le Paris Saint-Germain cultiverait toujours le désir de s’attacher les services de Seko Fofana (27 ans). Élément incontournable du succès du RC Lens cette saison, le milieu de terrain ivoirien a vu sa cote grimper sur le marché des transferts, que ce soit en Angleterre, en Italie et surtout en France. Dans l’hexagone, le PSG et l’OM auraient coché le nom de Fofana dans leur short-list respectives depuis un bon moment. Et alors que son contrat court jusqu’en juin 2024 au RC Lens, l’été s’annonce mouvementé pour Seko Fofana.

D’après les informations divulguées par Foot Mercato , le RC Lens saurait pertinemment que Seko Fofana a la cote sur le marché et en profiterait pour réclamer une belle indemnité de transfert. Pour les deux dernières années du contrat de son milieu de terrain, Lens demanderait à chaque club intéressé par le profil de Fofana d’offrir entre 35 et 40M€ pour son transfert. Hormis le PSG et l’OM, Seko Fofana aurait été sujet à une prise de renseignements de plusieurs pensionnaires de Premier League. En Italie, Fofana aurait également un joli marché après avoir fait bonne impression lors de son séjour à l’Udinese. Quoi qu’il en soit, Luis Campos aura fort à faire pour attirer Seko Fofana au PSG tout en dégraissant l’effectif parisien.

