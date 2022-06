Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos va plomber un transfert à l'OM

Publié le 20 juin 2022 à 16h10 par Arthur Montagne

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG est très actif sur le marché des transferts en coulisses et serait notamment proche de boucler l'arrivée de Vitinha pour 40M€ en provenance du FC Porto. Mais Luis Campos ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque des discussions ont débuté avec l'entourage de Renato Sanches. Un transfert qui pourrait impacter le mercato de l'OM.

Cet été, la priorité du PSG est très claire. Il s'agira de renforcer le milieu de terrain de l'effectif où seul Marco Verratti est intouchable. Dans cette optique, Luis Campos semble sur le point de boucler le transfert de Vitinha qui dispose d'une clause libératoire fixée à 40M€ au FC Porto. Mais ce n'est pas tout puisque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG s'active également pour le transfert de Renato Sanches. Un joueur que Luis Campos connaît très bien pour l'avoir recruté au LOSC en 2019.

Milan fonce sur Veretout pour oublier Sanches

Et ce dossier pourrait bien impacter... l'OM. En effet, selon les informations de Claudio Raimondi, l'AC Milan a conscience qu'il sera difficile d'affronter la concurrence du PSG pour le transfert de Renato Sanches. Par conséquent, le club lombard a activé un plan B qui se nomme Jordan Veretout. Le milieu de terrain de l'AS Roma est également ciblé par l'OM et dont la valeur est estimée à 10M€. Autrement dit, si le PSG parvient à recruter Renato Sanches, le club phocéen devra probablement activer une autre piste pour remplacer Boubacar Kamara qui s'est engagé à Aston Villa.