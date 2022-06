Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a de gros soucis à se faire pour son opération dégraissage

Publié le 19 juin 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt n'aurait pas hésité à mettre la pression sur Pablo Longoria, lui demandant de mettre l'accent sur la vente de joueurs cet été. Accompagné de son nouveau directeur du football Javier Ribalta, le responsable espagnol va tenter de répondre aux demandes de son supérieur. Mais la tâche du président marseillais ne s'annonce pas facile.

L'OM n'est pas fixé sur son sort. Le club marseillais attend sa validation des comptes auprès de la DNCG pour véritablement se tourner vers le prochain mercato estival. Selon certaines rumeurs, Pablo Longoria aurait bouclé quelques transferts et n'attendrait plus que le feu vert du gendarme financier. Mais le président marseillais va devoir s'atteler à plusieurs taches dans les prochaines semaines. Accompagné du nouveau directeur du football, Javier Ribalta, il va aussi devoir alléger la masse salariale en se séparant d'éléments superflus. Propriétaire de l'OM, Frank McCourt n'aurait pas hésité à mettre la pression sur Pablo Longoria, qui envisagerait de vendre notamment Pol Lirola, Sead Kolasinac, Kévin Strootman, Jordan Amavi ou encore Duje Caleta-Car. Mais sur le marché, peu de joueurs marseillais seraient bankables .

Mercato - OM : Un nouveau double coup bouclé par Pablo Longoria ? https://t.co/0F80Sylo78 pic.twitter.com/bRqi7VCWNP — le10sport (@le10sport) June 17, 2022

Peu de joueurs bankables

A en croire l'agent d'un joueur de l'OM, seuls deux joueurs pourraient permettre au club de récolter une jolie somme. Le premier serait Gerson. Recruté 20M€ lors de l'été 2021, le Brésilien bénéficie d'une belle côte sur le marché, mais Pablo Longoria n'aurait pas l'intention de le vendre lors de ce marché des transferts. « Concernant Gerson, c'est simple. C'est un Brésilien et les Brésiliens ont toujours la cote sur le marché. Malgré son expérience ratée du côté de l'Italie, on lui trouve des circonstances atténuantes : il était jeune et pas terminé. Même s'il a coûté cher (environ 25 millions d'euros, ndlr), sa cote est très loin d'avoir baissé. Mais je ne crois pas que l'OM soit vendeur cette année et surtout qu'ils espèrent faire une belle culbute financière l'été prochain avec un passage en C1 et pourquoi pas en Coupe du Monde » a-t-il confié. Le second joueur a plus de chances de quitter Marseille cet été. En manque de temps de jeu à l'OM, Bamba Dieng serait courtisé par plusieurs formations de Premier League, mais aussi en Allemagne. « Dieng, c'est encore différent. Il a une belle cote parce qu'on a vu certaines de ses qualités, qu'il est jeune et surtout qu'il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. En plus de cela, il n'a pas un gros salaire. Alors forcément c'est plus simple » a déclaré cet agent à Foot Mercato.

« À Marseille, on est bien payé, il fait beau »