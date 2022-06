Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria face à un nouveau casse-tête cet été

Publié le 16 juin 2022 à 20h15 par Dan Marciano

Depuis plusieurs années, l'OM espère se séparer de Nemanja Radonjic et de Kévin Strootman, mais difficile de trouver preneur. Les deux joueurs seront, une nouvelle fois, poussés vers la sortie cet été. Ils pourraient être accompagnés de Jordan Amavi, prêté la saison dernière à l'OGC Nice et qui ne rentre plus dans les plans du club marseillais.

Président de l'OM, Pablo Longoria va voir l'un de ses cauchemars ressurgir cet été. Prêtés ces dernières saisons, Nemanja Radonjic et Kévin Strootman retourneront à Marseille cet été et devraient poser de nouveaux problèmes au responsable espagnol. En effet, aucun club ne semble prêt à vouloir s'attacher leurs services, en raison notamment de leur gros salaire. Reste à savoir si l'OM parviendra à se débarrasser de ces deux indésirables, mais aussi de Jordan Amavi.



Amavi poussé vers la sortie