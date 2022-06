Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : On en sait plus sur la nouvelle recrue du projet McCourt

Publié le 16 juin 2022 à 10h00 par Amadou Diawara mis à jour le 16 juin 2022 à 10h34

Pour venir l'épauler au niveau du recrutement à l'OM, Pablo Longoria aurait décidé de s'offrir les services de Javier Ribalta. Ce dernier devrait signer un contrat de deux saisons avec Marseille et endosser le rôle de directeur du football. Et malgré l'arrivée de Javier Ribalta, Pablo Longoria devrait toujours avoir le dernier mot pour le recrutement de l'OM.

Alors que la saison 2021-2022 est terminée, Pablo Longoria s'activerait en coulisses pour renforcer l'OM, à la fois au niveau de l'effectif de Jorge Sampaoli et au niveau de l'organigramme. Et pour se montrer beaucoup plus efficace sur le marché, le président marseillais devrait faire appel à Javier Ribalta. Selon les dernières informations de Gianluca Di Marzio, Pablo Longoria serait proche de boucler l'arrivée de ce dernier. A en croire les indiscrétions de La Provence , Javier Ribalta devrait endosser le rôle de directeur du football de l'OM. Autant de précisions confirmées par L'Equipe ce jeudi matin.





Javier Ribalta va signer un contrat de deux ans avec l'OM