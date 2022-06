Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelles révélations sur ce renfort signé Pablo Longoria

Publié le 15 juin 2022 à 10h10 par Thibault Morlain

En attendant de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria va d’abord acter certains changements au sein de l’organigramme. Ainsi, selon les derniers échos, le président de l’OM va faire venir un directeur sportif. Javier Ribalta serait ainsi attendu sur la Canebière. Et on en sait un peu plus sur ses futures missions à l’OM.

Chez les fans de l’OM, on attend avec impatience les recrues qui débarqueront cet été. Pablo Longoria est d’ailleurs au travail pour cela, cherchant les perles rares pour Jorge Sampaoli. Mais à Marseille, ce n’est pas un nouveau joueur qui pourrait arriver prochainement, mais plutôt un directeur sportif. Cela fait maintenant plus d’un an que Longoria a reçu les pleins pouvoirs par Frank McCourt. Le président de l’OM doit désormais un peu déléguer et c’est pour cela qu’il voudrait faire venir Javier Ribalta à la direction sportive comme cela a été annoncé en Italie.

Mercato - OM : Longoria boucle un gros renfort pour le projet McCourt https://t.co/7x1I21Kd4f pic.twitter.com/zKzZSajdTC — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

Un directeur du football plutôt qu’un directeur sportif