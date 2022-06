Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos et Henrique préparent une révolution XXL sur le mercato

Publié le 19 juin 2022 à 19h15 par Amadou Diawara

Arrivé en tant que conseiller football au PSG, Luis Campos aurait pour mission de révolutionner totalement l'effectif parisien. Pour ce faire, le dirigeant portugais ne devrait pas lésiner sur les moyens pour renforcer massivement le groupe du PSG cet été. Par ailleurs, Antero Henrique devrait également s'activer pour faire le ménage à Paris ; et il aurait prévu de multiplier les prêts pour remplir son objectif.

Tout de suite après avoir annoncé la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi aurait fait savoir à Leonardo qu'il n'allait pas poursuivre sa mission de directeur sportif au PSG. Pour remplacer ce dernier, le président parisien a décidé de nommer Luis Campos en tant que conseiller football du club. Et avec Antero Henrique, le dirigeant portugais aurait pour mission de révolutionner totalement l'effectif du PSG.

Le PSG va casser sa tirelire pour révolutionner son effectif