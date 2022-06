Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le transfert d’un attaquant tombe à l’eau pour Longoria

Publié le 20 juin 2022 à 9h10 par Bernard Colas

Si l’OM compte se renforcer durant le mercato estival, des départs sont également envisagés par Pablo Longoria afin de permettre au club phocéen de renflouer les caisses. Bamba Dieng fait notamment partie des joueurs susceptibles d’être vendus, l’attaquant disposant d’une belle cote après sa dernière saison, mais le principal intéressé aurait d’autres plans pour son avenir.

Comme l’été dernier, l’Olympique de Marseille se prépare à vivre un mercato estival mouvementé. Avec la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Jorge Sampaoli attend du renfort comme il l’a déjà fait savoir, et Pablo Longoria n’a pas traîné pour activer plusieurs pistes, mais des départs sont également envisagés dans la cité phocéenne. L’OM espère profiter du mercato pour renflouer ses caisses, et l’avenir de Bamba Dieng fait notamment parler. L’attaquant sénégalais de 22 ans sort d’une saison prometteuse avec 7 buts et 3 passes décisives en 25 rencontres de Ligue 1, de quoi éveiller l’attention de certains clubs, mais le joueur a d’autres plans pour son avenir.

🔄 L'agent de Bamba Dieng est en discussion avec un club allemand.👉 Le club de Fribourg souhaite recruter l'attaquant marseillais.Foot Mercato | #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/rVsUhgGHNL — Peuple Olympien (@peupleolympien) June 19, 2022

Bamba Dieng ne veut pas entendre parler d’un départ