Mercato - PSG : Le vestiaire est prévenu pour l'après-Pochettino

19 juin 2022

En quête d'un nouvel entraîneur, le PSG semble accélérer sur la piste menant à Christophe Galtier, la priorité de Luis Campos. Et visiblement, l'arrivée de l'entraîneur de l'OGC Nice semble prendre forme puisque plusieurs joueurs parisiens auraient déjà discuté avec Christophe Galtier.

Bien que les discussions pour la rupture du contrat de Mauricio Pochettino tardent à aboutir, l'Argentin ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine puisque les discussions portent simplement sur les détails concernant les indemnités à verser au natif de Murphy. Pour le remplacer, bien que le nom de Zinedine Zidane ait longtemps circulé, le favori se nomme Christophe Galtier comme révélé par le10sport.com. Et l'entraîneur de l'OGC Nice semble d'ailleurs se rapprocher de la capitale.

EXCLU @le10sport : Christophe Galtier à quelques pas du PSG…https://t.co/5qq8WeoO5T#clim — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 18, 2022

Galtier s'est déjà entretenu avec des joueurs du PSG