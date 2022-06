Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un mercato made in France, la fin du «bling-bling»... Les promesses colossales d’Al-Khelaïfi

Publié le 21 juin 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau

Témoignant des multiples spéculations circulant au sujet de l’avenir du PSG, de l’identité du futur entraîneur, du recrutement opéré par Luis Campos et de la question des ventes, Nasser Al-Khelaïfi est monté au créneau ce mardi en livrant un long entretien au Parisien afin de définir les contours du nouveau projet XXL du PSG.

Ce mardi, alors que les rumeurs fusent dans la presse sur l’identité du futur entraîneur du PSG et des potentielles recrues du club de la capitale avec l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football et donc successeur de Leonardo à la tête de la section sportive du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a profité d’une interview accordée au Parisien afin de mettre les points sur les i. Sans confirmé l’imminente nomination de Christophe Galtier en tant que coach, comme le10sport.com vous l’affirmait le 10 juin dernier lorsque la presse était unanime pour la venue de Zinedine Zidane, le président du PSG a révélé ne jamais avoir discuté avec Zidane pour qu’il débarque au Paris Saint-Germain expliquant avoir « choisi une autre option. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place ».

Neymar, le bling-bling, les strass et paillettes, Al-Khelaïfi tire la sonnette d’alarme !

Une fois le dossier Zinedine Zidane fermé auprès du quotidien de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi a mis les pieds dans le plat en affirmant vouloir mettre un terme au côté « bling-bling » qui colle à l’image du PSG. « Si les supporters vont être déçus de se retrouver avec Galtier plutôt que Zidane ? Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs. Est-il possible de mettre fin au bling-bling au PSG ? On veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, qui aiment gagner. Et on veut que cette mentalité se propage partout dans le club ».



Relancé sur la notion de « bling-bling » évoquée par ses soins et qu’incarne Neymar, le président du PSG n’a pas démordu et compte effectuer un gros changement à ce niveau. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. On arrête de dire : « On veut gagner ça et ça et ça. » On construit. Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. Ce sera la mission du nouvel entraîneur. On veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour. ».

Les ventes, un recrutement made in France, Al-Khelaïfi lâche ses vérités