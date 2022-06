Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos repart à l'attaque pour ce transfert à 40M€

Publié le 30 juin 2022 à 9h15 par Hugo Ferreira

Désireux de se renforcer offensivement, le Paris Saint-Germain a déjà étudié le profil de nombreux attaquants, et aimerait attirer Gianluca Scamacca. A 23 ans, l’international italien a réalisé une très bonne saison avec Sassuolo, qui souhaiterait obtenir 50M€ pour son transfert. Après une première offre non-convaincante, le PSG aurait augmenté sa proposition, à 40M€ plus des bonus.

Arrivé à Sassuolo en 2017, Gianluca Scamacca aura dû attendre jusqu’à cette saison pour réellement avoir sa chance dans l’effectif professionnel, et l’international italien a finalement été l’une des révélations de cette campagne. En 36 apparitions en Serie A, celui-ci a inscrit 16 buts, et ses performances ne sont pas passées inaperçues, notamment auprès du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est à la rechercher d’éléments capables de renforcer un secteur offensif qui a perdu Angel Di Maria, et pourrait également voir Mauro Icardi partir. Toutefois, les Italiens ont fixé un prix élevé pour le joueur de 23 ans.

Sassuolo a fixé son prix pour Scamacca

Conscient que Gianluca Scamacca a réalisé une saison de haut niveau, Sassuolo ne compte pas brader sa pépite. Ainsi, si le Paris Saint-Germain souhaite s’octroyer ses services durant ce mercato, les Italiens réclameraient 50M€, selon les informations de Gianluca Di Marzio.

Le PSG a augmenté son offre