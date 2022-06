Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos sort le grand jeu pour le transfert d'un attaquant

Publié le 29 juin 2022 à 21h15 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG compte frapper fort et souhaite notamment se renforcer dans le secteur offensif. Dans cette optique, le nom de Gianluca Scamacca circule avec insistance. Et pour convaincre l'attaquant italien de signer à Paris, Luis Campos lui aurait déjà proposé un joli contrat qui devrait lui permettre de devancer la concurrence.

Depuis sa nomination au poste de conseiller football du PSG, Luis Campos ne chôme pas. En attendant l'intronisation de Christophe Galtier sur le banc parisien, plusieurs transferts sont en excellente voie. Comme révélé par le10sport.com , celui de Vitinha est bouclé, tandis qu'une offre de 10M€ a été transmise au LOSC pour Renato Sanches. Mais ce n'est pas tout.

Le transfert de Scamacca en bonne voie ?

En effet, le transfert de Gianluca Scamacca serait également bien engagé. En quête de renforts dans le secteur offensif afin d'épauler Kylian Mbappé, mais également pour le faire souffler, le PSG s'active pour attirer l'attaquant italien qui serait très chaud pour signer à Paris comme le révélait Le Parisien mardi.

Mercato - PSG : Ça chauffe pour ce gros transfert à 45M€ https://t.co/Ee7ohCAkEK pic.twitter.com/pmwZXbcOcx — le10sport (@le10sport) June 29, 2022

Une belle augmentation est promise à Scamacca