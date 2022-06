Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos affole le mercato

Publié le 28 juin 2022 à 23h30 par Thomas Bourseau

Comme le10sport.com vous l’a révélé dès le 18 juin dernier, Luis Campos est déjà parvenu à boucler la venue de Vitinha. Depuis, le conseiller football s’efforcerait en coulisse d’en faire autant pour Milan Skriniar, Renato Sanches et Gianluca Scamacca. Et il semblerait que le PSG ait réussi à trouver un accord avec les trois joueurs en question et prévoirait de boucler leurs transferts avant la fin de la semaine.

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier, mais le PSG n’a pas encore bouclé la moindre recrue. La faute à l’officialisation de la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football du PSG qui est survenue à la même et que depuis, Campos tente de boucler la venue de Christophe Galtier qui est à seulement quelques pas de prendre la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain comme le10sport.com vous le révélait le 18 juin dernier.

Un accord trouvé pour Vitinha

Une fois que tout sera convenu pour l’arrivée de Galtier, les opérations sur lesquelles Luis Campos a avancé jusqu’ici dont Vitinha, pour qui le PSG a trouvé un accord total avec le joueur et le FC Porto pour un transfert à 40M€ toujours selon le10sport.com.

Exclusive | PSG have agreed personal terms in principle with all of Milan Škriniar, Gianluca Scamacca and Renato Sanches, according to sources contacted by Get French Football News.https://t.co/vB7OPk3ke3 — Get French Football News (@GFFN) June 28, 2022

Quid de Skriniar, Sanches et Scamacca

Mardi, Le Parisien a expliqué que Renato Sanches, Milan Skriniar et Gianluca Scamacca auraient imité Vitinha en donnant le feu vert au PSG au niveau des propositions de contrat soumises par Luis Campos et la direction du PSG. Pour autant, le quotidien de la capitale a affirmé qu’il restait encore du chemin à faire pour le PSG et particulièrement pour Renato Sanches pour qui le club de la capitale refuserait d’aligner plus de 10M€ alors qu’il ne reste qu’une année de contrat à Sanches au LOSC.

Dernière ligne droite pour boucler les transferts