Mercato - PSG : La vérité éclate sur le tandem Luis Campos-Antero Henrique

Publié le 28 juin 2022 à 20h10 par Thomas Bourseau

Nommé conseiller football du PSG, Luis Campos semblait prendre le contrôle de la section sportive du PSG. C’est du moins ce que laissait présager son arrivée. Néanmoins, la réalité serait tout autre et ce serait, d’après Foot Mercato, Antero Henrique qui occuperait un rôle se rapprochant du titre de directeur sportif. Que ce soit au niveau des négociations, des contrats et de la partie administrative, Henrique serait omniprésent. Pour sa part, Luis Campos nouerait les premiers liens décisifs et une relation de confiance avec les pistes du Paris Saint-Germain.

Le vendredi 10 juin dernier, le PSG officialisait la nomination de Luis Campos au sein de sa section sportive. Le dirigeant portugais est depuis le conseiller football du club de la capitale. Et rapidement, il a été question d’un tandem avec Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG, qui pour sa part aura la lourde tâche de s’occuper des ventes du Paris Saint-Germain sur le mercato.

Al-Khelaïfi a affirmé que le voile se lèvera «bientôt» sur le rôle d’Henrique au PSG

C’était du moins le portrait dressé par différents médias, sans que son rôle ne soit officialisé par le PSG ou qu’une réelle annonce soit faite à ce sujet. Invité à s’exprimer sur la question lors d’une interview pour Le Parisien la semaine dernière, voici le message que Nasser Al-Khelaïfi a fait passer. « Le rôle d’Antero Henrique ? Cela reste encore à définir. Vous le saurez bientôt. Ce que je peux vous dire à propos de l’organigramme, c’est que nous allons définir précisément les fonctions. (…) Luis Campos s’occupera des pros et seulement des pros. Il y aura un responsable pour la formation, il y a un directeur sportif pour les filles. Chacun sera 100 % concentré sur sa mission et responsabilisé ». Le président du PSG a parlé, le statut d’Antero Henrique sera bientôt révélé, mais pour l’instant, le flou demeure.

Plus qu’un simple vendeur, Henrique est à la baguette pour les négociations de transfert

L’occasion pour Foot Mercato d’apporter de plus amples informations sur le duo Luis Campos-Antero Henrique. Campos ne va pas s’occuper du recrutement et Henrique des ventes. C’est en effet ce que FM a tenu à souligner ce mardi. Au moment des entrevues avec des agents et des clubs, Antero Henrique se présenterait comme étant à la tête de « la stratégie globale » du club de la capitale. Que ce soit au niveau des négociations pour des transferts allant du facteur financier avec les joueurs ainsi que leurs agents, Antero Henrique gérerait également la partie administrative concernant le fait de parapher les contrats.

Luis Campos, présent pour les premiers contacts et pour lancer l’opération séduction

Pour ce qui est du rôle de Luis Campos, l’implication du Portugais serait exclusivement basée sur le fait de transmettre les grandes lignes du projet sportif du PSG aux différentes cibles du club parisien. Ce serait d’ailleurs Campos qui initierait les premiers contacts avec les profils en question afin de séduire les joueurs voulus par le PSG. En outre, Luis Campos aurait bâti une équipe autour de sa personne dans laquelle figurerait Ludovic Fatizzo, intermédiaire sur le dossier Gianluca Scamacca et celui de Milan Skriniar ainsi que Vitinha. De quoi lui permettre d’avoir plusieurs cordes à son arc sur chaque opération avant de laisser la partie administrative entre les bonnes mains de son compatriote Antero Henrique.