Mercato - PSG : Les vérités d’Al-Khelaïfi sur sa grande révolution à Paris

Publié le 21 juin 2022 à 20h30 par Thomas Bourseau

Le PSG va avoir un visage totalement différent sur le terrain et dans les bureaux la saison prochaine. C’est du moins la promesse faite par le président Nasser Al-Khelaïfi qui a justifié la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football pour cette raison, tout en confirmant le retour d’Antero Henrique et en faisant savoir que de gros mouvements auront lieu dans l’organigramme qui changera du tout au tout.

Le vendredi 10 juin dernier, le PSG a mis un terme au suspense concernant l’identité du nouveau patron de la section sportive du Paris Saint-Germain et donc, successeur de Leonardo. Luis Campos est devenu le conseiller football du club de la capitale avec comme mission, de remettre le PSG sur les bons rails afin de cocher l’objectif primordial de QSI : remporter la Ligue des champions. Outre les ambitions de grandeur, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du PSG souhaitaient s’ouvrir de nouvelles portes grâce à la nomination de Campos comme le président du PSG l’a affirmé au Parisien ce mardi lors d’une interview. « Pourquoi avoir choisi Luis Campos ? Luis Campos va se concentrer sur l’équipe première. Mais nous voulons découvrir de nouveaux talents, de nouveaux marchés. On doit explorer de nouvelles directions. On doit trouver des joueurs qui seront fiers d’être à Paris, pour le club, pour le football et seulement pour le football ».



Le Parisien a relancé Nasser Al-Khelaïfi sur le fait que Luis Campos soit parvenu à renflouer les caisses de l’AS Monaco et du LOSC par le passé en bouclant de grosses ventes. Mais là ne réside pas vraiment l’essentiel pour le président du PSG. « Luis Campos a surtout fait gagner le championnat à Monaco et Lille. Il inculque la culture du travail, donner le maximum chaque jour. Mais l’argent est important. On ne veut pas perdre d’argent. Prenez Messi : on a réussi un deal incroyable, sur le terrain comme en dehors. Moins d’un an après, il est déjà rentabilisé ». Avec la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi a donc posé la première base de sa révolution au sein du club de la capitale et le changement, c’est définitivement maintenant à Paris.

