Mercato - PSG : Al-Khelaïfi fait une grosse annonce pour son avenir

Publié le 21 juin 2022 à 19h15 par Arthur Montagne

Président du PSG depuis 2011 et le rachat du club par QSI, Nasser Al-Khelaïfi a été vivement critiqué ces derniers mois, notamment par une partie des Ultras qui ont réclamé son départ. Cependant, le dirigeant qatari n'accepte pas qu'on lui donne des leçons et répète son amour pour le PSG, assurant qu'il ne compte donc pas quitter son poste.

Lors du rachat du PSG en 2011, Nasser Al-Khelaïfi a été désigné président du club de la capitale. Un poste qu'il occupe donc depuis 11 ans sans jamais l'avoir quitté le club. Toutefois, la saison dernière, le dirigeant qatari a plusieurs fois été bousculé par les Ultras du PSG qui ont même réclamé son départ afin d'entamer un vrai changement. Ce sont finalement Leonardo et Mauricio Pochettino qui ont été poussés à quitter leurs postes. Et Nasser Al-Khelaïfi rappelle qu'il n'a pas l'intention de partir.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi vend la mèche pour Galtier https://t.co/uWprSsFrvi pic.twitter.com/iaIqCc9FZC — le10sport (@le10sport) June 21, 2022

Al-Khelaïfi déclame son amour au PSG