Mercato - PSG : Al-Khelaïfi répond à Leonardo

Publié le 21 juin 2022 à 19h45 par Dan Marciano

Il y a quelques jours, Leonardo a accordé un long entretien à L'Equipe. L'occasion pour lui de revenir sur son départ du PSG. Toutefois, le Brésilien n'a pas, une seule fois, cité le nom de Nasser Al-Khelaïfi. Pas un soucis pour le président du club parisien, qui a tenu à lui souhaiter bonne chance.

Mis à pied après le match face au FC Metz le 21 mai dernier, Leonardo est revenu longuement sur son départ lors d'un entretien à L'Equipe , sans pour autant citer le nom de Nasser Al-Khelaïfi. « Si on m’a donné une explication ? Certaines choses qui se disent en interne doivent rester en interne. Quand on veut se séparer de vous, il n’y a pas de bonne manière de dire que c’est fini (…) Un départ sans amertume ? Je pars avec zéro amertume! Honnêtement, zéro! » avait déclaré le désormais ancien directeur sportif du PSG. Il y aurait-il des tensions entre les deux hommes ? Pas du tout si l'on en croit Nasser Al-Khelaïfi.

« S'il y a un manque de reconnaissance de sa part ? Non, je ne pense pas »