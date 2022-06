Foot - Mercato - PSG

Mercato : Mbappé, Tchouameni... Le PSG et le Real Madrid se livrent une nouvelle bataille en Ligue 1 !

Publié le 21 juin 2022 à 17h30 par Bernard Colas

À 20 ans, Hugo Ekitike jouit d’une belle cote sur le marché des transferts après sa saison sous le maillot du Stade de Remps. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, l’attaquant français s’apprête donc à quitter son club et dispose de plusieurs pistes. Favori, Newcastle voit ses plans bousculés par le PSG, le Bayern Munich mais également le Real Madrid, qui est passé à l’action.

Il est l’une des belles révélations de la dernière saison de Ligue 1. Avec 10 buts et 3 passes décisives au compteur, Hugo Ekitike a brillé avec le Stade de Reims avant qu’une blessure aux ischio-jambiers ne vienne le perturber. Cela ne l’a pas empêché de se faire remarquer en Europe, où de nombreux clubs suivent de près sa situation. C’est notamment le cas en Premier League, où Watford, West Ham ou encore Newcastle ont bougé leurs pions dès le mercato hivernal comme vous l’avait révélé le10sport.com en janvier, et les Magipies n’ont pas lâché le morceau puisqu’une nouvelle offensive a été lancée pour le transfert de l’attaquant français. Mais depuis, des cadors ont rejoint la course, dont le PSG.

Le PSG lorgne Ekitike

On pensait le dossier Ekitike bouclé ou presque ces dernières semaines, avec une offre importante en provenance de Newcastle estimée à 36M€ + 10M€, suffisant pour faire craquer le pensionnaire de Ligue 1. Mais dans l’entourage de l'international Espoirs, on souhaite prendre son temps comme l’indiquait récemment RMC . Ce mardi, L’Équipe confirme que le clan Ekitike temporise puisque d’autres prétendants plus prestigieux sont prêts à lancer leur offensive pour le transfert du jeune joueur de 20 ans, à commencer par le PSG. Intronisé comme conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos apprécie son profil et s’est récemment manifesté bien que celui-ci ne soit pas passé à la vitesse supérieure en attendant la nomination du remplaçant de Mauricio Pochettino et la vente de certains indésirables. Le Bayern Munich est également positionné, alors que le géant bavarois devrait perdre Robert Lewandowski, désireux de plier bagage, mais la principale menace pour le PSG pourrait venir, une fois encore, du Real Madrid.

Le Real Madrid est passé à l’action, Newcastle conserve une belle avance