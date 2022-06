Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Berlusconi dans le coup pour le transfert d’Icardi ?

Publié le 28 juin 2022 à 16h30 par Axel Cornic

Après une saison catastrophique ponctuée de peu de buts et de beaucoup de polémiques, Mauro Icardi semble être le premier candidat au départ du côté du Paris Saint-Germain. Pourtant, la tâche d’Antero Henrique s’annonce extrêmement compliquée avec l’Argentin, que Leonardo avait déjà essayé de pousser vers la sortie, sans succès.

Où est passé le serial buteur qui terrorisait les défenses de Serie A et qui trustait régulièrement les premiers places du classement de Capocannoniere ? Lors de son arrivée en 2019, Mauro Icardi semblait être un excellent coup pour le Paris Saint-Germain, surtout avec le départ annoncé d’Edinson Cavani. Mais l’histoire d’amour n’a duré que quelques mois, puisque l’ancien capitaine de l’Inter a connu un net déclin ces dernières saisons et l’arrivée de son compatriote Lionel Messi l’a condamné au banc. Ainsi, dès cet hiver Leonardo a souhaité trouver une solution pour s’en débarrasser, mais la piste la plus chaude est tombée à l’eau lorsque la Juventus a décidé de miser 70M€ sur Dušan Vlahović.

Mauro Icardi, l’ancien crack que plus personne ne veut

Que reste-t-il pour Mauro Icardi cet été ? Visiblement, pas grand-chose. La Gazzetta dello Sport a récemment annoncé que les seules offres arrivées au Paris Saint-Germain depuis la Serie A, ne concerneraient que des offres de prêts gratuits et sans option d’achat. D'ailleurs, dans ces offres le PSG serait censé faire un effort supplémentaire en prenant en charge une grande partie du salaire d’Icardi, qui gagne 10M€ net par an jusqu’en 2024. Récemment la rumeurs Juventus a refait surface, mais c’est finalement la Premier League qui pourrait être la solution. Pour Il Corriere dello Sport ainsi que pour Il Mattino , Wolverhampton pourrait notamment songer à faire une offre au cours de mercato estival.

« Les joueurs comme Icardi ont des salaires et rentrent dans des opérations aux frais absolument hors de portée »