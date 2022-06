Mercato - PSG : Luis Campos obligé de vendre avant ce gros recrutement ?

Foot - Mercato - PSG

Sur le départ du Stade de Reims, Hugo Ekitiké ne devrait pas rejoindre Newcastle avec qui le club rémois s’était mis d’accord. Le PSG, très intéressé par l’attaquant français, apparaît donc comme le favori mais aucune offre n’a encore été faite. Avant d’enchérir, Luis Campos va devoir vendre…

Derrière Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, Luis Campos cherche à étoffer l’attaque du PSG. En plus de Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca, le conseiller football du club de la capitale s’intéresserait à Hugo Ekitiké, l’attaquant du Stade de Reims. Sauf rebondissement, le buteur français quittera son club formateur cet été. Reste à savoir pour aller où…

Maintenant que la piste Newcastle est tombée à l’eau, le PSG apparaît comme le favori dans ce dossier. D’après les informations de Fabrizio Romano, Luis Campos, qui apprécie énormément le joueur, n’aurait pas encore fait d’offre au Stade de Reims. En effet, l’arrivée d’Hugo Ekitiké au PSG dépendrait des départs.

Hugo Ekitike deal. No changes for Newcastle, no intention to proceed at current conditions on player side after fee agreed weeks ago. Deal off, as things stand. ⛔️⚪️ #NUFCPSG are interested in Ekitike. Luís Campos, big fan - but still no bid. It also depends on the outgoings. https://t.co/BqsZOd8rpf