Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le transfert de ce crack de Ligue 1

Pour cet été, le PSG aimerait recruter un attaquant avec le départ d’Angel Di Maria et celui probable de Mauro Icardi. Luis Campos explorerait donc plusieurs pistes, dont celle menant à Hugo Ekitike. Mais Newcastle aurait une petite longueur d’avance dans ce dossier. Néanmoins, le club de la capitale pourrait avoir une chance de se refaire afin de s’attacher les services de la pépite de 20 ans.

En quête d’un nouvel attaquant pour la saison prochaine, le PSG explorerait plusieurs pistes sur le marché des transferts. La direction parisienne aimerait s’attacher les services d’un jeune joueur à fort potentiel, qui pourrait s’instaurer dans la rotation pour intégrer petit à petit le onze titulaire. Dans cette optique, Luis Campos garderait un œil sur le profil d’Hugo Ekitike, auteur d’une saison remarquable avec le Stade de Reims. Néanmoins, Newcastle serait également sur le coup et aurait pris une longueur d’avance sur le dossier. Mais le PSG pourrait avoir une chance de se refaire.

Sven Botman can be considered Newcastle player. No issue with personal terms, it's all agreed on player side after deal in place with Lille for €37m fee with add-ons. Medical already booked, early next week. ⚪️⚫️🤝 #NUFC Hugo Ekitike deal, now getting more than complicated. pic.twitter.com/mePAhIB79g