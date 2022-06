Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos est fixé pour le transfert de ce crack de Ligue 1

Publié le 24 juin 2022 à 21h10 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 24 juin 2022 à 21h17

Auteur d'une saison réussie avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike est annoncé avec insistance du côté de Newcastle. Mais rien ne serait acté entre les deux parties, et le Paris Saint Germain pourrait bien doubler le club anglais et ainsi s'octroyer les services du jeune attaquant français. Et en cas de transfert au PSG, Hugo Ekitike ne devrait pas rester en prêt à Reims.

Le Paris Saint Germain va connaitre un mercato encore une fois extrêmement agité cet été, et notamment dans le secteur offensif. Alors qu'Angel Di Maria, en fin de contrat, va quitter le club de la capitale, Mauro Icardi serait poussé vers la sortie par ses dirigeants, tout comme Neymar. C'est donc naturellement que Luis Campos, le nouveau conseiller footballf parisien, travaille activement à l'arrivée de nouveaux renforts. Parmi les pistes explorées, celle menant à Hugo Ekitike, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Stade de Reims. Alors qu'il semblait prendre la direction de Newcastle, rien ne serait acté pour le moment. Et le PSG peut afficher un large sourire.

Mercato - PSG : Une piste XXL confirmée pour Luis Campos https://t.co/jQn1hl4eof pic.twitter.com/eDIJNL0Dt5 — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

Le transfert d'Hugo Ekitike à Newcastle toujours pas réglé ?

D'après les informations de Fabrizio Romano, le Paris Saint Germain étudierait toujours la possibilité de recruter Hugo Ekitike, et aurait entamé des contacts avec le joueur âgé de 20 ans. Et l'international U20 français, qui plairait beaucoup à Luis Campos, ne devrait pas rester en prêt à Reims en cas de transfert au PSG. En attendant, il n'y aurait toujours pas d'accord entre Hugo Ekitike et Newcastle. Ce qui laisserait ainsi la porte ouverte aux champions de France en titre pour enrôler l'un des meilleurs espoirs de la dernière saison de Ligue 1.