Mercato - PSG : Cette nouvelle confirmation sur le transfert de Zinedine Zidane

Publié le 24 juin 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 24 juin 2022 à 18h35

Mauricio Pochettino ne devrait plus vraiment faire long feu au PSG. Le club de la capitale est à la recherche d’un nouvel entraîneur. Zinédine Zidane a régulièrement été lié à la formation parisienne, mais comme le10sport.com a pu vous le révéler en exclusivité, le technicien français ne sera pas sur le banc du PSG la saison prochaine. Interrogé sur le sujet, Charles Villeneuve a confirmé que Zinedine Zidane n'allait pas poser ses valises à Paris cet été.

Après sa première saison complète, Mauricio Pochettino ne jouit pas vraiment d’une énorme cote de popularité. L’entraîneur argentin ne devrait d’ailleurs pas faire long feu au PSG, puisque la direction parisienne est à la recherche d’un nouveau technicien. Zinédine Zidane a régulièrement été lié au club champion de France, mais comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité, l’ancien du Real Madrid ne sera pas sur le banc du PSG la saison prochaine. Selon nos informations, c'est Christophe Galtier qui est aujourd'hui le grand favori pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. Et depuis quelques jours, la tendance se confirme, notamment après les sorties de Nasser Al-Khelaïfi sur le feuilleton Zinédine Zidane. De son côté, Charles Villeneuve a également confirmé que le Ballon d'Or 98 ne sera pas le nouvel entraineur du PSG dans un entretien accordé à Media Foot .

«Dès le départ, j’ai dit à mes proches : Zidane ne viendra jamais»