Transferts - PSG : Grosse ouverture à 80M€ sur le mercato ?

Publié le 24 juin 2022 à 13h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Régulièrement évoqué dans le viseur du PSG ces derniers mois, Matthijs de Ligt semble plus que jamais se rapprocher de la sortie à la Juventus Turin. Le défenseur néerlandais ne sera pas retenu par le club bianconero en cas d’offre à hauteur de 80M€, ce qui pourrait donc représenter une belle opportunité pour Luis Campos.

À quoi faut-il s’attendre pour le mercato estival du PSG, alors que Luis Campos a repris la main sur le recrutement en lieu et place de Leonardo ? Le recrutement de Vitinha en provenance du FC Porto est déjà bouclé en coulisses, et il semblerait que le nouveau conseiller sportif du PSG soit également à la recherche d’un gros défenseur central. Les pistes menant à Milan Skriniar (Inter) et Sven Botman (LOSC) reviennent avec insistance pour le PSG, mais ce n’est pas tout…

Et pourquoi pas De Ligt au PSG ?