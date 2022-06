Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos connaît un premier échec XXL... pour l'été 2023

Publié le 24 juin 2022 à 9h00 par Dan Marciano

Nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos aurait décidé de reprendre en main le dossier Kalidou Koulibaly, cher à Leonardo. Depuis plusieurs semaines, le Portugais discuterait avec l'international sénégalais d'un transfert durant l'été 2023. Mais le défenseur central du Napoli aurait décidé de repousser la proposition du club parisien.

A chaque mercato ou presque, le profil de Kalidou Koulibaly est associé au PSG. Il faut dire que l'ancien directeur sportif du club parisien, Leonardo, appréciait les qualités de l'international sénégalais et avait tenté de le recruter à de nombreuses reprises. « Des discussions avec Leonardo ? C’est vrai, j’ai eu des discussions avec tout le monde. Il y avait beaucoup de clubs intéressés. Il y a eu le PSG, mais il y a aussi eu d’autres clubs. Le PSG me voulait avant de prendre Ramos ? Ça me fait plaisir d’être cité à côté de ces noms-là. Ramos est une idole pour tout le monde. Il y a eu des offres, Naples a décidé de me garder. Ça prouve aussi l’amour qu’ils ont pour moi » avait-il confié en janvier dernier dans un entretien au CFC. Malgré le départ de Leonardo, le PSG continuerait à discuter avec l'agent de Koulibaly. Sous contrat jusqu'en 2023, le défenseur central se poserait des questions sur son avenir, alors que plusieurs équipes se renseignent sur sa situation.

Le PSG discute avec Koulibaly d'une arrivée en 2023

Journaliste italien, Nicolo Schira annonce que le PSG, mais aussi Chelsea et Barcelone discuteraient avec l'agent de Koulibaly. « Aucune proposition officielle n'est arrivée à Naples, également parce que le joueur n'a pas encore été mis sur le marché. Certains clubs ont demandé des informations à l'agent Ramadani, notamment Chelsea, Barcelone et le PSG il y a quelques semaines. La piste est également chaude à la Juventus. Il y a de l'intérêt pour le Sénégalais, mais cela dépendra beaucoup de la prochaine rencontre avec Naples » a-t-il confié dans un entretien accordé à 1 Station Radio.

Koulibaly a déjà donné sa réponse à Campos