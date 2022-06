Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Neymar, le clash est inévitable

Publié le 24 juin 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Le ton monte entre le PSG et Neymar. Après les annonces de Nasser Al-Khelaïfi, qui laissent très sérieusement sous-entendre que le numéro 10 brésilien ne sera pas nécessairement retenu cet été, l'entourage de l'ancien ailier du FC Barcelone monte créneau et assure qu'il ne songe pas à partir. Un clash pourrait donc rapidement intervenir.

Recruté pour 222M€ en 2017, Neymar a enchaîné les désillusions ces dernières saisons. Pointé du doigt pour son hygiène de vie et ses prestations en demi-teinte, le numéro 10 du PSG pourrait bien être la victime du renouveau souhaité par Nasser Al-Khelaïfi pour le nouveau projet du club de la capitale. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. On arrête de dire : "On veut gagner ça et ça et ça". On construit. Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. Ce sera la mission du nouvel entraîneur. On veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour », assurait le président du PSG dans les colonnes du Parisien , avant d'en rajouter une couche pour MARCA . « On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées », ajoutait Nasser Al-Khelaïfi. Des propos qui ne plaisent pas dans le clan Neymar.

Le clan Neymar contre-attaque