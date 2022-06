Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle réunion décisive pour le transfert de Paul Pogba

Publié le 23 juin 2022 à 13h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba est déjà assuré de faire ses valises et de changer de club cet été. Malgré l'intérêt du PSG, la Pioche serait à un pas de faire son retour à la Juventus. En effet, Paul Pogba devrait rencontrer la direction des Bianconeri ce jeudi pour finaliser son transfert à Turin.

Alors que son contrat avec Manchester United arrivera à terme le 30 juin, Paul Pogba a décidé de changer de club librement et gratuitement cet été. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, bien décidé à boucler un nouveau coup XXL à 0€ - après Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum l'été dernier. Toutefois, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi serait sur le point de voir la Juventus boucler le transfert de Paul Pogba.

Paul Pogba rencontre la Juve ce jeudi pour finaliser les négociations