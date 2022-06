Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Premières complications en vue pour la vente de Neymar

Publié le 23 juin 2022 à 13h10 par Pierrick Levallet

Depuis quelques temps maintenant, Neymar voit son avenir au PSG être remis en question. Nasser Al-Khelaïfi ne fermerait pas la porte à un transfert pour le Brésilien surtout en cas d’offre satisfaisante. La situation de la star de 30 ans a donc naturellement éveillé l’intérêt de certains clubs comme la Juventus. Mais un transfert chez les Bianconeri semble difficilement réalisable pour l’instant.

Les derniers propos de Nasser Al-Khelaïfi ont suscité une certaine incertitude concernant l’avenir de Neymar. « Au-delà des rumeurs au sujet de Neymar, tout le monde doit donner le maximum, sinon ils devront partir » a affirmé le président du PSG dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport . Le Brésilien n’est donc visiblement plus garanti d’avoir sa place dans le projet parisien cet été. Cette situation aurait éveillé l’intérêt de quelques clubs, dont la Juventus qui serait prête à tenter sa chance d’après SPORT . Cependant, un transfert de Neymar du côté de la Vieille Dame serait difficilement réalisable pour le moment, notamment à cause de son salaire et de sa volonté pour son avenir.

« Il a dit qu'il voulait rester à Paris »