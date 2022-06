Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment le Qatar a tout renversé pour Mbappé

Publié le 23 juin 2022 à 13h00 par La rédaction

Longtemps annoncé dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger au PSG jusqu'en 2025. Au terme d'un long feuilleton, l'attaquant français a donc pris tout le monde de court puisque son départ vers la Casa Blanca semblait inévitable. Mais Nasser Al-Khelaïfi raconte les coulisses de ce dossier et de la façon dont le PSG a convaincu Kylian Mbappé.

Durant l'été 2021, Kylian Mbappé avait réclamé son départ afin de s'engager avec le Real Madrid. Mais le PSG s'est opposé à toutes les offres reçues, prenant ainsi le risque d'un départ libre de l'attaquant français dont le contrat s'achevait un an plus tard. Les propositions du club madrilène s'élevait pourtant à 180M€, mais Nasser Al-Khelaïfi n'a pas flanché. « J'ai refusé 180M€ du Real Madrid l'été dernier parce que je savais que Kylian voulait rester au PSG. Je le connais très bien, je sais ce que lui et sa famille veulent, et ils ne se déplacent pas pour l'argent. Il a choisi de jouer ici pour sa ville, son club et son pays, et pour le projet sportif. Il ne pense qu'à jouer et à gagner », explique le président du PSG dans les colonnes de MARCA . Avec du recul, on peut désormais affirmer que le PSG a pris la bonne décision puisqu'après un très long feuilleton qui a duré plusieurs mois, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger avec le club de la capitale jusqu'en 2025. Un énorme retournement de situation puisque le départ du champion du monde 2018, un an après avoir demandé à quitter le PSG, semblait inévitable. Comment expliquer un tel retournement de situation ?

L’aventure continue…🔴🔵 pic.twitter.com/w0STNy0oLQ — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 21, 2022

Pas une question d'argent