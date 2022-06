Foot - Mercato

Neymar, Al-Khelaïfi, Lewandowski… Toutes les infos mercato du 22 juin

Publié le 22 juin 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Luis Campos a pris une incroyable décision avec Neymar

Foot Mercato lâche une petite bombe sur l'avenir de Neymar au PSG et annonce que le Qatar et Luis Campos ont décidé de ne pas retenir la star brésilienne en cas d’offre intéressante durant le mercato estival. Neymar pourrait donc être amené à quitter le PSG cet été.



PSG : Real Madrid, salaire... Al-Khelaïfi en remet une couche sur Mbappé

Interrogé dans les colonnes de MARCA , en plus de ses entretiens au Parisien et à la Gazzetta dello Sport , le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur le départ avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été : « La décision de Mbappé ? J'ai beaucoup de respect pour le Real Madrid en tant que club, c'est un grand club, mais Kylian n'a jamais décidé de renouveler pour l'argent, c'est la première chose. L'offre de Madrid était meilleure que la nôtre. C'est notre joueur et il avait d'autres clubs en Angleterre ainsi qu'à Madrid, mais il a choisi le PSG et nous n'avons pas parlé d'argent avec lui ou sa famille jusqu'au dernier moment. Kylian était avant tout intéressé par le projet, par le football et le sport. Il est parisien, il est français, et il a voulu rester ici pour représenter sa ville et son pays, son club, et ce n'est pas juste ce qui a été dit sur lui. Pour eux, l'argent n'est pas la chose la plus importante, ils veulent gagner et ils veulent un projet sportif », indique notamment Al-Khelaïfi.



Robert Lewandowski a lâché sa réponse au PSG

Le quotidien catalan SPORT annonce ce mercredi que Robert Lewandowski aurait reçu une offre de la part du PSG et une autre, de la part de Chelsea, et il les a tous les deux refusés ! A l’inverse, le buteur polonais du Bayern Munich serait tout particulièrement séduit par la perspective d'un transfert au FC Barcelone cet été.



OM : Nouvelle piste pour Arkadiusz Milik