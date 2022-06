Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a pris une incroyable décision avec Neymar

Publié le 22 juin 2022 à 8h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG avec le statut de superstar à l’été 2017, Neymar symbolise pourtant l’un des grands échecs de ces cinq dernières années au sein du projet QSI et notamment sur le plan européen. D’ailleurs, après les annonces troublantes de Nasser Al-Khelaïfi a son sujet mardi soir, il est question d’une vente de Neymar cet été.

Malgré une prolongation de contrat jusqu’en 2025 actée il y a un peu plus d’un an au PSG, Neymar (30 ans) n’est pas du tout assuré de continuer l’aventure dans la capitale, loin de là ! Mardi soir, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a fait passer plusieurs messages en semant le trouble sur l’avenir de sa star brésilienne et des autres profils bling-bling du PSG : « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. On arrête de dire : « On veut gagner ça et ça et ça. » On construit. Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. Ce sera la mission du nouvel entraîneur. On veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour », a d’abord lâché le président du PSG dans les colonnes du Parisien. Par la suite dans un entretien accordé à Marca, Al-Khelaïfi a directement ciblé Neymar : « S’il fait partie du nouveau projet ? On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées ». Un discours relativement trouble, et pour cause…

Le PSG envisage de vendre Neymar