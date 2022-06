Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier a déjà une envie pour son mercato

Publié le 22 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il s’apprête à être nommé sur le banc du PSG en provenance de l’OGC Nice pour venir succéder à Mauricio Pochettino, Christophe Galtier prévoit de débarquer avec un joueur azuréen dans ses valises puisqu’il réclamerait déjà le recrutement de Khephren Thuram pour renforcer l’entrejeu parisien.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane a finalement repoussé les avances du Qatar pour le poste d’entraîneur du PSG, et c’est donc Christophe Galtier qui va hériter du poste. Choisi par Luis Campos pour reprendre le flambeau de Mauricio Pochettino, l’entraîneur de l’OGC Nice fait l’objet de discussions avancées entre les deux clubs, et un accord à hauteur de 10M€ va donc permettre à Galtier d’être le futur entraîneur du PSG. Et il ne veut pas débarquer seul…

Mercato - PSG : Galtier, Pochettino... Al-Khelaïfi débarque à Paris et prend les choses en main https://t.co/iwToxgu0x1 pic.twitter.com/cWqoaK9wHC — le10sport (@le10sport) June 21, 2022

Galtier veut Thuram au PSG

Mardi, le journaliste Saber Desfarges a révélé que Christophe Galtier, en attendant que sa nomination au PSG soit officielle, se penchait déjà sur le mercato estival et réclamerait le transfert de son jeune protégé de l’OGC Nice, Khéphren Thuram (21 ans). Le milieu de terrain, fils de Lilian Thuram, a été un élément fort de Galtier ces derniers mois sur la Côte d’Azur, et il souhaite donc le faire venir avec lui au PSG.