Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce troublante d'Al-Khelaïfi sur l'avenir de Neymar

Publié le 21 juin 2022 à 22h00 par Dan Marciano

Après avoir adressé un premier message à Neymar dans les colonnes du Parisien, Nasser Al-Khelaïfi en a remis une couche ce mardi. Lors d'un entretien accordé à la presse espagnole, le président du PSG est resté assez énigmatique au moment de répondre à une question sur le futur du projet parisien et sur l'avenir de la star brésilienne.

Recruté contre un chèque de 222M€ en 2017 par le PSG, Neymar est bien loin de son meilleur niveau. Sa saison a été jugée insuffisante et certaines rumeurs évoquent un départ de la star brésilienne dès ce mercato estival. Interrogé sur l'avenir du joueur ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi en a surtout profité pour lui adresser un avertissement. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 % » a confié le président du PSG dans les colonnes du Parisien .

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lâche un coup de pression à Neymar et au vestiaire pour leur avenir https://t.co/FD8kPd7EqZ pic.twitter.com/xDy3ekubsi — le10sport (@le10sport) June 21, 2022

« Certains viendront et d'autres partiront »