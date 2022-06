Foot - PSG

PSG : Constamment confronté à la critique, Neymar en a ras le bol

Publié le 20 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Alors qu’il s’est montré très direct envers ses détracteurs lui qui fait l’objet de vives critiques concernant son style de vie, Neymar n’a pas manqué de mettre les choses au clair en apportant son soutien à un ami qui a été écarté par son club pour des raisons festives. L’attaquant du PSG a même révélé qu’un joueur ne pouvait pas être heureux tant que sa carrière n’était pas terminée.

Depuis son arrivée au PSG, à l’été 2017, Neymar s’est distingué à la fois sur le terrain, mais malheureusement surtout en dehors. Et ce, pour plusieurs raisons. Que ce soit des soucis extrasportifs, son procès avec le FC Barcelone ou ses fêtes d’anniversaires, celles de sa soeur et les carnavals… Neymar a fait couler beaucoup d’encre dans les journaux au point de pousser de récurrents coups de gueule envers ses détracteurs. Acculé par la critique, le Brésilien ne manque pas de rétorquer par le biais de ses réseaux sociaux très populaires.

Perdeu… não pode comemorar o aniversário da vó, do filho, da esposa e principalmente o seu. Ser atleta não tá fácil 😂 “ser feliz só pode depois que a carreira encerrar, que loucura” — Neymar Jr (@neymarjr) June 18, 2022

« Tu ne peux être heureux qu’une fois ta carrière terminée, c’est fou »